หุ้นไทยปิดตลาดบวก 32.68 จุด มูลค่าซื้อขาย 106,582.21 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,417.29 จุด ปรับขึ้น 32.68 จุด หรือ 2.36% มูลค่าซื้อขาย 106,582.21 ล้านบาท