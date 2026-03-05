"หนึ่ง ETC"หมดสติล้มกระแทกพื้นระหว่างทริปเที่ยวจีน พบเกิดภาวะแลคติกสูงเฉียบพลัน

ประกาศชี้แจงอาการป่วยของ “หนึ่ง อภิวัฒน์ พงษ์วาท” (หนึ่ง ETC.) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2569
ทางค่าย Move Records ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ศิลปิน “หนึ่ง อภิวัฒน์ พงษ์วาท” มีอาการป่วยกะทันหัน และได้เข้าพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาทันที พบว่าเกิดภาวะแลคติดสูงเฉียบพลัน (Acute Lactic Acidosis) เป็นเหตุให้เกิดอาการวูบและล้มกระแทกพื้น จากการล้มดังกล่าว ทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและหลัง รวมถึงมีอาการมึนเวียนศีรษะอย่าง รุนแรง ทั้งนี้ได้รับการตรวจอย่างละเอียดผ่านการ CT Scan ไม่พบความผิด ปกติทางโครงสร้างอวัยวะภายใน แต่ศิลปินยังมีอาการมึนงงและอาการปวด ที่ขยับตัวลำาบาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความเห็นสั่งให้หยุดพักรักษาตัวเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดและฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ที่สุด
ทางค่าย Move Records และศิลปินวง ETC. รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยท่านผู้จัดงาน พาร์ทเนอร์รวมถึงแฟนเพลง ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้อย่างจริงใจ
บริษัทฯ ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลศิลปินให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มกำลัง และขอขอบพระคุณในความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีให้เสมอมา
Move Records และ วง ETC.