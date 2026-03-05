GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 1,238 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่ารายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (4 มี.ค.) จุดความร้อนของไทยพบ 1,238 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวน 480 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 354 จุด พื้นที่เกษตร 154 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 132 จุด พื้นที่ เขต สปก. 107 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 2209 จุด ลาว 484 จุด กัมพูชา 174 จุด เวียดนาม 149 จุด มาเลเซีย 22 จุด