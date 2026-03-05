xs
ราคาทองคำครั้งที่ 21 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 78,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.48 น. ครั้งที่ 21 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 75,602.92 บาท