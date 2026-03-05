xs
ปชช.ทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ"พระพันปีหลวง"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง