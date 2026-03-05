xs
xsm
sm
md
lg

ทองปรับแล้ว 20 ครั้ง [+100] รูปพรรณขายออก 78,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 20 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,100 บาท ขายออกบาทละ 77,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,557.44 บาท ขายออกบาทละ 78,100 บาท