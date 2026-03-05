เงินเฟ้อลดลงต่อเนื่องเดือนที่ 11 เปิด 3 ฉากทัศน์ผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.68 ลดลงร้อยละ 0.88 นับว่าลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 และลดลงมากสุดในรอบ 4 เ ดือน หากเทียบกับเดือนมกราคม 2569 ลดลงร้อยละ -0.24 เฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.69) ลดลงร้อยละ 0.77 เงินเฟ้อได้ปรับลดลงทั่วทุกภาคของประเทศ สาเหตุจากราคาน้ำมัน กระแสไฟ เนื้อหมู โดยอัตราเงินเฟ้อไทยเทียบกับต่างประเทศ ต่ำสุดใน 10 ประเทศอาเซียน
นายนันทพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มราคาน้ำมันสูงขึ้นเพราะการปิดช่องแคบฮอร์มุซ จากสงครามตะวันออกกลาง จะทำให้อัตราเงินเฟ้อติดลบอยู่ อาจดึงให้ค่าเอฟทีไฟฟ้า การแข็งค่าเงินบาท อาหารสำเร็จรูป อาหารจานเดียวเพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์ ตั้งสมมติฐาน 3 เหตุการณ์ คือ (1) หากราคาน้ำมันดิบตลาดโลก เพิ่มขึ้นเคลื่อนไหวในราคา 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลล์ ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มอยู่ในช่วงร้อยละ 1-2 หากราคาอาหารสำเร็จรูปทั่วประเทศเพิ่มร้อยละ 10
(2) หากราคาน้ำมันดิบตลาดโลก เพิ่มขึ้นเคลื่อนไหวในราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลล์ ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มอยู่ในช่วงร้อยละ 2-3 จากราคาอาหารสำเร็จรูปทั่วประเทศเพิ่มร้อยละ 10 โดยกระจายในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทั่วประเทศ และ (3) หากราคาน้ำมันดิบตลาดโลก เพิ่มขึ้นเคลื่อนไหวในราคา 120 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลล์ ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มมากกว่าร้อยละ 3 จากราคาอาหารสำเร็จรูปทั่วประเทศเพิ่มร้อยละ 10 โดยกระจายในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ทั่วประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ มองว่าหากสงครามจบเร็ว เงินเฟ้ออาจไม่สูงมากนัก คาดกรอบเงินเฟ้อเพิ่มร้อยละ 1-3 ขึ้นอยู่กับระดับความขัดแย้งตะวันออกกลาง การแทรกแซงราคาน้ำมันของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์จึงต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้ราคาอาหารสำเร็จรูป อาหารจานเดียว พุ่งสูง เพราะสินค้าเหล่านี้ หากปล่อยให้ปรับสูงขึ้น จะไม่ยอมลดกลับมาแม้ราคาน้ำมันลดลงมาแล้ว จึงต้องจับตาต้นทุนพลังงาน น้ำมัน แก๊สที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ค่าขนส่ง ค่าโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะถูกนำมาอ้างปรับเพิ่มราคาสินค้า กระทรวงพาณิชย์จึงต้องควบคุมปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
