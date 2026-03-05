"ศิโรจน์" ยันพร้อมเปิดประชุมสภา หลัง กกต.รับรอง สส.ได้จำนวนที่เหมาะสม

นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงขั้นตอนหลังการประกาศรับรอง สส. ไปแล้ว 499 คน ว่า สภาเตรียมการรองรับให้สมาชิกมารายงานตัว ซึ่งการรายงานตัวของสมาชิก ก็ไม่ต้องมีจำนวนถึง 95% หรือ 499 คน แต่เอาเฉพาะได้สมาชิกจำนวนหนึ่งที่มากเพียงพอที่จะถวายประกอบการทูลเกล้าฯ ของนายกรัฐมนตรี
ส่วนรัฐบาลยังไม่ได้ประสานมาโดยตรง แต่อาจจะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ โดยหลังจากนี้ หากมีการรายงานตัวของสมาชิกพอสมควร เราก็ทำหนังสือไปถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ทราบว่า ขณะนี้สภาได้รับรายงานตัวสมาชิกเท่าไร
ส่วนพรรคประชาชนที่จะมารายงานตัวปิดท้ายวันที่ 9 มีนาคม นั้น จะสามารถทำได้โดยไม่ต้องรอหรือไม่ นายศิโรจน์ กล่าวว่า พรรคจะมาวันไหน เราไม่ได้ขัดข้อง แต่แค่ขอจำนวนสมาชิกที่มารายงานตัวในขณะนี้ อาจจะเป็นวันที่ 5-6 มีนาคม มากพอสมควรที่จะมีการเปิดพิธีให้มีความเหมาะสม
ส่วนไทม์ไลน์หลังจากนี้ นายศิโรจน์ กล่าวว่า วันแรกจะมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภา มีรัฐพิธี จากนั้นมีการประสานงานกับพรรคการเมืองที่รวบรวมสมาชิกได้มากที่สุด ก็มีการประสานงานมาว่าจะมีความพร้อมที่จะเลือกประธานสภา และรองประธานสภาในวันไหน และช่วงเวลาอะไร และเราจะทำหนังสือนัดประชุม เพื่อปฏิญาณตน โดยประธานสภา ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ ลงมาก่อน และหลังจากนั้น จะใช้ดุลพินิจในการนัดวันประชุมสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป