กองทัพเรือเตรียมแผน 2 อพยพคนไทยในอิหร่านหากสถานการณ์รุนแรงจนปิดน่านฟ้า

พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนไทยในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศอิหร่านว่า ในส่วนของการอพยพประชาชนกลับประเทศไทย เบื้องต้นกองทัพอากาศจะเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมการตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนกองทัพเรือได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือคนไทยในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศอิหร่าน หากเกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงจนไม่สามารถอพยพทางอากาศได้ พร้อมวางแผนสำรองใช้เรือในการเคลื่อนย้ายประชาชน โดยได้เตรียมแผนรองรับไว้เช่นกัน ในกรณีที่เกิดสถานการณ์เลวร้ายหรือไม่พึงประสงค์ เช่น มีการปิดน่านฟ้า จนไม่สามารถใช้เครื่องบินในการเคลื่อนย้ายประชาชนได้ โดยกองทัพเรือได้เตรียมแผนสอง ด้วยการใช้เรือในการอพยพคนไทยออกจากพื้นที่
ขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายให้ทุกเหล่าทัพประหยัดพลังงาน ว่า กองทัพเรือได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวทันที โดยกิจกรรมหรือภารกิจใดที่สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ได้ ก็ให้ดำเนินการจากที่บ้าน ส่วนกิจกรรมที่ไม่จำเป็นสามารถเลื่อนออกไปก่อนได้ก็ให้เลื่อน
นอกจากนี้ หากมีกิจกรรมที่ต้องเดินทาง ก็ให้ดำเนินการในลักษณะเดินทางร่วมกัน หรือ คาร์พูล เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือแล้ว และเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างเป็นรูปธรรม