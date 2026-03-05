xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +21.83 จุด มูลค่าซื้อขาย 57,714.88 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 21.83 จุด หรือ +1.58% ที่ระดับ 1,406.44 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 57,714.88 ล้านบาท