ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติเชื่อสงครามตะวันออกกลางกระทบ GDP ไทยในระดับที่จัดการได้

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากการประเมินผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางว่า อาจส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจไทย (GDP) ในปี 2569 ชะลอตัวลงประมาณ 0.1-0.2% ซึ่งถือเป็นระดับที่จัดการได้ เนื่องจากพื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคของไทยยังมีความเข้มแข็ง มีทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูง และสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่ำ จึงมีกันชนที่ดีในการรองรับความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน อย่างไรก็ตาม ธปท. กำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากความขัดแย้งบานปลายจนกระทบต่อราคาน้ำมันและเงินเฟ้อ ก็พร้อมที่จะออกมาตรการเสริมทางการเงินมาดูแลเพิ่มเติมทันที
ทั้งนี้ ประเด็นที่น่ากังวลมากกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจคือ เงินเฟ้อที่อาจพุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยปัจจุบันเงินเฟ้อของไทยอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.2-0.3% ซึ่ง ธปท. ได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อเตรียมมาตรการเยียวยาประชาชนไว้แล้ว ทั้งนี้ ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระต้นทุนทางการเงินล่วงหน้าก่อนที่วิกฤตพลังงานจะส่งผลกระทบวงกว้าง ซึ่งจะช่วยประคองกำลังซื้อของครัวเรือนและภาคธุรกิจในช่วงที่สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูง