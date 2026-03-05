xs
ครึ่งเช้าทองปรับแล้ว 7 ครั้ง [+150] รูปพรรณขายออก 78,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 7 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,150 บาท ขายออกบาทละ 77,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,602.92 บาท ขายออกบาทละ 78,150 บาท