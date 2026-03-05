"อนุทิน" เตรียมขน สส. ขึ้นรถโดยสารรายงานตัวต่อสภาฯ

วันนี้ (5 มี.ค.) ที่พรรคภูมิใจไทยมีการนัดรวมตัว สส. แบบแบ่งเขต และ สส. บัญชีรายชื่อ ของพรรค เพื่อเดินทางไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยตามกำหนดการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะนำ สส. ทั้งหมด ขึ้นนั่งรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ เดินทางไปที่อาคารรัฐสภาในเวลา 13.00 น. โดยจะใช้รถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีน้ำเงิน จำนวน 6 คัน เปลี่ยน ตัวเลขประจำสาย เป็นคำว่า "ภูมิใจไทย" ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถ
ทั้งนี้ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีบรรดา สส. ทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค เข้ามาประชุมร่วมกับคณะทำงาน