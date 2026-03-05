กกต.เตรียมยื่นเอกสารคำตอบให้ตำรวจ ปมแจ้งความ 6 บุคคล

ความคืบหน้ากรณีที่นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้นำเอกสารมาแจ้งความที่กองกำกับกาค 1 กองบังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความ 6 บุคคล ที่ร่วมกันถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและพยายามถอดรหัส QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกต้้ง ทั้งแบบแบ่งเขตและเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด เหตุเกิดในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 15 คันนายาว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย 6 รายชื่อ คือ นายธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการดีโหวต มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายธนารัตน์ กัววัฒนาพันธ์ CEO ของDomecloudผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยี blockchain นายชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย หรือ ครูชัย เจ้าของแฟนเพจ M.I.B Marketing In Black นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง นายพริษฐ์ วัชรสินธ์ โฆษกพรรคประชาชน และนายทรงพล เรืองสมุทร หัวหน้าช่างภาพ spacebar
วันนี้ (5 มี.ค.) ทางตำรวจได้นัดให้นายครรชิต เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด
นายครรชิต เปิดเผยว่า เบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้นัดเจ้าหน้าที่ กกต. เข้ามาให้ปากคำ แต่เป็นขั้นตอนการนำส่งเอกสารที่ตำรวจส่งคำถามไปก่อนหน้านี้จำนวน 30 ข้อ แล้วให้ กกต. ตอบกลับมาเป็นเอกสาร แล้วส่งคำตอบมาวันนี้ ซึ่งเอกสารฉบับนี้ นายครรชิต ไม่ได้นำส่งเอง แต่ให้บุคคลอื่นมาส่งแทน เมื่อสอบถามว่าจะมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ กกต. คนอื่นด้วยหรือไม่ นายครรชิต ระบุว่า ยังไม่ได้มีการนัดเข้าให้ปากคำเช่นกัน ส่วนการเข้าให้ปากคำจะเป็นขั้นตอนหลังจากส่งเอกสาร 30 คำตอบนี้จบก่อน
ด้าน พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ทาง กกต.มีการนัดหมายผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำในวันนี้หรือไม่ เพราะการให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวไม่สามารถตอบในทางฝั่งตำรวจเพียงคนเดียวได้ เพราะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับการเมือง ต้องพิจารณาในระดับที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยมีระดับ รอง ผบช.ก. เป็นหัวหน้าคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องรอการพิจารณาทั้งหมด
ส่วนกรณีที่มีการส่งคำถามจำนวน 30 ข้อไปยัง กกต. พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ระบุว่า ยังไม่ทราบในรายละเอียด อาจเป็นการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงจาก กกต. เพื่อใช้ประกอบการทำงานของพนักงานสอบสวน อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดของประเด็นคำถามดังกล่าว แนะนำให้ไปสอบถามกับรองเลขาธิการ กกต. ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น