อิหร่านประกาศเลื่อนพิธีอำลาศพอดีตผู้นำสูงสุด

อิหร่านประกาศเลื่อนพิธีอำลาศพของอยาตอลลาห์ ซัยยิด อะลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดที่ล่วงลับ ซึ่งเดิมมีกำหนดเริ่มขึ้นในคืนวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่กำลังรับมือการระดมโจมตีต่อเนื่องจากอิสราเอลและสหรัฐฯ ซึ่งล่าสุด ออกมายอมรับว่ายิงตอร์ปิโดจมเรือรบอิหร่านในมหาสมุทรอินเดีย นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของศรีลังกา
เดิมที รัฐบาลอิหร่านเตรียมจัดพิธีอำลาศพของ คอเมเนอี โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะร่างของผู้นำสูงสุด ที่อาคารละหมาดอิหม่ามโคไมนี ตั้งแต่เวลา 22.00 น. คืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 01.30 น. ของวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทย แต่เนื่องจากประชาชนจำนวนมหาศาลทั่วประเทศที่ต้องการเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยเป็นเวลา 3 วัน ทำให้จำเป็นต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมรองรับฝูงชน การเลื่อนพิธีเกิดขึ้นท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงจากกองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในอิหร่านแล้วกว่า 1,000 ราย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อิหร่านไม่ได้ระบุโดยตรงว่าการเลื่อนพิธีมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์สู้รบ และยังไม่มีการประกาศวันที่และเวลาที่แน่นอน แต่จะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ส่วนความคืบหน้าในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ล่าสุด สภาผู้เชี่ยวชาญระบุว่าใกล้จะได้ข้อสรุปในการเลือกผู้นำสูงสุดคนใหม่แล้ว แม้ว่าอาคารที่ประชุมในกรุงเตหะรานจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเมื่อวันอังคารก็ตาม โดยมีรายงานว่า โมจตาบา คอเมเนอี บุตรชายวัย 56 ปีของเขา ซึ่งรอดชีวิตจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล ซึ่งทำให้บิดาของเขาเสียชีวิต เป็นหนึ่งในผู้ที่อาจได้รับเลือกให้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่อจากบิดา เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC มีรายงานข่าวบางกระแสระบุว่า โมจตาบาอาจได้รับเลือกจากที่ประชุมลับแล้ว แต่ยังลังเลที่จะประกาศชื่อเขาอย่างเป็นทางการในทันที เพราะเกรงว่าเขาจะตกเป็นเป้าสังหารรายต่อไปของอิสราเอลและสหรัฐฯ ทันทีที่รับตำแหน่ง