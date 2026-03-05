สถานกงสุลใหญ่ ณ ดูไบ ส่ง ครู-นร.ตกค้างกลับถึงไทยแล้ว

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ รายงานการเดินทางกลับไทยของคณะนักเรียน ผู้ปกครอง และครู จากโรงเรียนนานาชาติ ที่เดินทางมาร่วมแข่งขันกีฬาและตกค้างที่เมืองดูไบ ว่า ตามที่มีกรณีคณะนักเรียน ผู้ปกครอง และครูจากโรงเรียนนานาชาติของไทย ที่เดินทางมาร่วมแข่งขันกีฬาและตกค้างที่เมืองดูไบ จำนวน 30 คน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ให้ความช่วยเหลือประสานงานกับสายการบิน Emirates ให้พิจารณาจัดที่นั่งให้คณะเดินทางกลับในโอกาสแรกสุด และจัดส่งอาหารไทยไปมอบให้คณะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยเฉพาะเยาวชนไทย ล่าสุด คณะทั้งหมดได้รับการยืนยันบัตรโดยสารเครื่องบิน และเช้าวันที่ 4 มีนาคม 2569 ได้ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK370 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 18.30 น. โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไปอำนวยความสะดวกที่ท่าอากาศยานฯ
สำหรับเที่ยวบินดังกล่าวของสายการบิน Emirates ถือเป็นเที่ยวบินแรกที่บินตรงจากเมืองดูไบถึงประเทศไทย ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า 2,000 เที่ยว และมีผู้โดยสารกว่า 30,000 ราย ตกค้างในยูเออี ซึ่งขณะนี้ทางการยูเออีรายงานว่า ผู้โดยสารเกือบ 18,000 ราย ที่ตกค้าง ได้รับการส่งไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว โดยสายการบินหลักในยูเออี อาทิ Emirates flydubai และ Air Arabia ได้เริ่มทยอยเปิดเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการผู้โดยสารที่ตกค้างเป็นลำดับแรก
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดตามสถานการณ์ของคนไทยที่ตกค้างจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมได้ประสานให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่คนไทยกลุ่มต่างๆ แล้ว โดยขณะนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังประสานงานกับสายการบินหลักที่มีเส้นทางบินจากเมืองดูไบและรัฐทางตอนเหนือไปยังประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่นั่งให้แก่คนไทยที่ตกค้างในพื้นที่ ให้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดต่อไป