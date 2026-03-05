จีนเปิดประชุมสภาประชาชนฯ ประกาศเป้าหมาย GDP ปีนี้ที่ 4.5-5%

การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ชุดที่ 14 เปิดฉากการประชุมสมัยที่ 4 ในวันนี้ (5 มี.ค.) ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง แถลงรายงานการทำงานของรัฐบาลต่อที่ประชุม โดยระบุว่า จีนตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2569 ไว้ที่ 4.5-5% และจะมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทางปฏิบัติ
เป้าหมายหลักสำหรับการพัฒนาในปีนี้ ประกอบด้วย อัตราการว่างงานในเขตเมืองซึ่งผลการสำรวจอยู่ที่ประมาณ 5.5% การสร้างงานใหม่ในเขตเมืองมากกว่า 12 ล้านตำแหน่ง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นประมาณ 2% การเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงินอยู่ในภาวะสมดุลขั้นพื้นฐาน ผลผลิตธัญพืชอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลงประมาณ 3.8%
รายงานระบุด้วยว่า เศรษฐกิจจีนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างชัดเจนในปีที่ผ่านมา โดย GDP ของจีนในปี 2568 มีมูลค่ารวม 140.19 ล้านล้านหยวน หรือราว 20.28 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าใหม่ๆ มากมายในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อปี 2568 พร้อมกับเสริมว่า จีนเป็นผู้นำในการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชีวการแพทย์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีควอนตัม ส่วนสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้พลังงานต่อหน่วย GDP ลดลง 5.1%
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในปีที่ผ่านมานั้นได้มาอย่างยากลำบาก เนื่องจากจีนต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภายในและต่างประเทศ โดยรายงานอ้างถึงการขาดแรงส่งในการเติบโตที่เพียงพอทั้งในด้านการบริโภคและการลงทุน