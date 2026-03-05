IOM เผยชาวอัฟกันกว่า 6 หมื่นคน ต้องพลัดถิ่นเนื่องจากการสู้รบบริเวณชายแดนปากีสถาน

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน แห่งสหประชาชาติ (IOM) รายงานว่า ประชาชนเกือบ 66,000 คน ต้องพลัดถิ่นในอัฟกานิสถาน เนื่องจากการสู้รบที่ดำเนินมาเป็นวันที่ 7 ตามแนวชายแดนของประเทศที่ติดกับปากีสถาน ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความเสียหาย พร้อมเตือนว่า จากแนวโน้มของสถานการณ์ที่ไม่มีท่าทีว่าจะยุติลง อาจนำไปสู่การพลัดถิ่นเพิ่มมากขึ้น
อัฟกานิสถาน และปากีสถาน กำลังเผชิญกับการสู้รบที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี หลังจากที่กลุ่มตอลิบานผู้ปกครองอัฟกานิสถานโจมตีปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อตอบโต้ที่ปากีสถานมีปฏิบัติการทางทหารในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ทางการปากีสถานอ้างว่าการโจมตีในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งกลุ่มติดอาวุธไม่ให้ใช้ดินแดนอัฟกานิสถานเป็นฐานข้ามมาโจมตีประเทศ หลังจากที่ความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์
ด้านกระทรวงกลาโหมของอัฟกานิสถาน รายงานว่าสามารถสกัดโดรนของปากีสถาน และยึดด่านชายแดนได้ 7 แห่ง แต่มีพลเรือนเสียชีวิต 110 คน ซึ่งรวมถึงผู้หญิงและเด็ก 65 คน และมีผู้บาดเจ็บ 123 คน นับตั้งแต่การสู้รบเริ่มต้นขึ้นเมื่อเช้ามืดของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ (2569) ขณะที่ภารกิจช่วยเหลือของสหประชาชาติในอัฟกานิสถานรายงานผู้เสียชีวิต 42 ราย
โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (WFP) เตือนว่า ประชาชนใน 46 เขตทั่วอัฟกานิสถาน มีภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงอยู่แล้วก่อนที่การสู้รบจะทวีความรุนแรงขึ้น และจากภาวะสงครามที่เกิดขึ้นทำให้จำเป็นต้องระงับกิจกรรมด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน การคุ้มครองทางสังคม โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการชั่วคราว มีผู้ได้รับผลกระทบจากการระงับการแจกจ่ายอาหารฉุกเฉินประมาณ 160,000 คน