ทองเปิดบวก [+150] รูปพรรณขายออก 78,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 5 มีนาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ราคาทองปรับขึ้น 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,150 บาท ขายออกบาทละ 77,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,602.92 บาท ขายออกบาทละ 78,150 บาท