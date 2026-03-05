xs
เงินบาทเปิดเช้านี้ อ่อนค่าลง ที่ระดับ 31.53 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ค่าเงินบาทเช้านี้ (5 มี.ค. 69) เปิดตลาด 31.53 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวาน ที่ระดับ 31.49 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ