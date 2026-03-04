อว.สั่งเช็กด่วน! นศ.-บุคลากรในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง พร้อมเตรียมแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์สู้รบในประเทศอิหร่านและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาไทยที่กำลังศึกษา ฝึกงาน ทำวิจัย หรือฝึกอบรมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกกลาง กระทรวง อว. ได้สั่งการให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับ เร่งตรวจสอบข้อมูลและรายงานจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยด่วน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า จากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ (กองตะวันออกกลาง) พบว่าปัจจุบันมีนักศึกษาไทยพำนักอยู่ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ดังนี้ อิหร่าน 180 คน อิสราเอล 56 คน จอร์แดน 360 คน อียิปต์ 3,400 คน ซาอุดีอาระเบีย 425 คน เยเมน 120 คน และอิรัก 10 คน
ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำชับให้สถาบันอุดมศึกษาประสานงานกับนักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยในแต่ละประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านมาตรการดูแลความปลอดภัย และแผนรองรับกรณีจำเป็นต้องอพยพหรือเดินทางกลับประเทศไทย
นายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากทุกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงหรือขยายวงกว้างไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค กระทรวงฯ พร้อมดำเนินการตามแผนฉุกเฉินทันที โดยยึดความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ