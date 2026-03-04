"พระราชินี" พระราชทานพระราชดำรัส "สตรีจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันบริบทใหม่ พร้อมก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของสังคม"

เวลา 13.02 น. วันที่ 4 มีนาคม 2569 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการ "สสธวท…สตรีทรงพลัง" ในวาระครบรอบ 50 ปีสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ 10 ปี เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
การนี้ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ฯ และผู้ให้การสนับสนุนการ จัดงาน ฯ และทอดพระเนตรทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีไทยให้ได้รับการยกย่องในสังคม ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยทรงเป็นแบบอย่างผู้หญิงยุคใหม่ที่สง่างาม ที่ทรงเปี่ยมไปด้วยน้ำพระราชหฤทัยกว้างขวางงดงาม และไม่หยุดพัฒนาตนเอง ตั้งแต่พระจริยวัตรอ่อนโยน จนถึงความมุ่งมั่นที่จะทรงศึกษาและเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อันสะท้อนให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงที่สร้างความสำเร็จได้ด้วยความมุ่งมั่น
ทอดพระเนตรนิทรรศการ สสธวท. (BPWT) การเป็นองค์กรสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจสากล ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกทั่วโลก 125 แห่ง ในปี พ.ศ.2524 สหพันธ์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสหพันธ์ฯ เข้าอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงใช้ชื่อว่า "สหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบัน สหพันธ์ฯ ได้ขยายเครือข่ายสมาคมสมาชิกตามจังหวัดต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั่วประเทศ จำนวน 25 แห่งและนิทรรศการ เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) ซึ่งดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้า เพิ่มศักยภาพ สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำรับสตรีในประชาคมอาเซียน ปัจจุบัน AWEN มีสมาชิก 11 ประเทศ
จากนั้น เสด็จเข้าห้องแกรนด์บอลรูมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเข็มเกียรติคุณ สูจิบัตร หนังสือ และของที่ระลึก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลเข็มเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ พร้อมพระราชทานพระราชดำรัสเปิดโครงการฯ ตามความตอนหนึ่งว่า "ท่ามกลางโลกที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว สตรีจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันบริบทใหม่ พร้อมก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของสังคม สตรีนักธุรกิจและสตรีนักวิชาชีพไทยต่างมีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ด้วยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล…ด้วยศักยภาพและบทบาทอันโดดเด่นนี้ คำว่า 'สตรีทรงพลัง' จึงมิใช่เพียงถ้อยคำยกย่องหากแต่เป็นภาพสะท้อนแห่งคุณค่าและพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน"
จากนั้น ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ 50 ปี สหพันธ์ฯ และวีดิทัศน์ 10 ปีเครือข่ายผู้ประกอบการ สตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การเปิดตัวหนังสือ "คัมภีร์สตรีทรงพลัง" และทอดพระเนตรการเสวนาสตรีทรงพลัง ของสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพที่ประสบ ความสำเร็จจาก10 สาขาวิชาชีพ ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และแรงบันดาลใจอันหลากหลาย เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ ความรู้ และส่งเสริมให้สตรีทุกช่วงวัยได้ก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตธุรกิจ และวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งสังคมวิวัฒน์ในหลากหลายด้าน อาทิ นางจรรย์สมร วัธนเวคิน เสาหลักของวัธนเวคิน นางภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวสุชาดา ช่วงศรี Miss World 2025 เป็นต้น