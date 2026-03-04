"เอกนิติ" นั่งหัวโต๊ะถกรับมือผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ครั้งที่ 2/2569 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พร้อมด้วยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม
นายเอกนิติ กล่าวก่อนการประชุมว่า ได้ประชุมกับนายกรัฐมนตรีวงเล็กเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา จะให้ทุกหน่วยงานและภาคเอกชนอัปเดตสถานการณ์ เพื่อทุกคนจะได้มีข้อมูลที่ตรงกัน โดยสภาพัฒน์จะรายงานสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร โดยนายอนุทิน ได้ฝากกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลเพื่อประสานกับทุกกระทรวง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นผู้อัปเดตสถานการณ์หน้างาน เพราะข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ซึ่งตอนนี้มีทั้งข่าวจริง และข่าวปลอม พร้อมทั้งจะแบ่งภารกิจแต่ละกระทรวง เช่น เรื่องพลังงาน กระทรวงพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องการขนส่ง กระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบ และเรื่องการดูแลผลกระทบสินค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ และวันนี้ยังมีตลาดหลักทรัพย์ ที่จะจะเข้ามาดูเรื่องผลกระทบ ตลาดทุน และธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะมาช่วยดูผลกระทบเรื่องค่าเงินบาทด้วย