ราคาทองวันนี้ปรับ 41 ครั้ง [-2,050] รูปพรรณขายออก 78,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีความผันผวน มีการปรับขึ้น-ลงตลอดทั้งวัน รวม 41 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 2,050 บาท ล่าสุด (17.17 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 77,000 บาท ขายออกบาทละ 77,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 75,466.48 บาท ขายออกบาทละ 78,000 บาท