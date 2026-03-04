7 วัน มี สส.รายงานตัวต่อสภาฯ แล้ว 135 คน

ความคืบหน้าการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชุดที่ 27 ที่เปิดให้รายงานตัวเป็นวันที่ 7 ในวันนี้ (4 มี.ค.) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. กระทั่งเวลา 16.30 น.มี สส.เข้ารายงานตัว 16 คน ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย มี สส. รายงานตัว 10 คน คือ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี เขต4 นายวรายุทธ จงอักษร สส.ยโสธร เขต 2 เป็น สส.ใหม่สมัยแรก ซึ่งเดินทางมารายงานตัวก่อนเพราะมีเรื่องจำเป็นส่วนตัว นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ สส.ชุมพร เขต 2 นายไตรเทพ งามกมล สส. บุรีรัมย์ เขต 8 นายอลงกต มณีกาศ สส.นครพนม เขต 3 นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ สส.นครพนม เขต 1 นายสังคม แดงโชติ สส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส สตูล เขต 2 นายนิยม ช่างพินิจ สส.พิษณุโลก เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
พรรคเพื่อไทย มี สส. มารายงานตัว 5 คน นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ สส.ชัยภูมิ เขต 5 นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม เขต 2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สส.สุโขทัย เขต 2 น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ สส.สุโขทัย เขต 1 น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ สส.สุโขทัย เขต 3
ขณะที่พรรคกล้าธรรม มี สส.มารายงานตัว 1 คน คือนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4
ทำให้ขณะนี้มี สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น 135 คน จากทั้งสิ้น 396 คน
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (5 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะนำทีม สส.พรรค เข้ารายงานตัวที่รัฐสภาในช่วงบ่าย