EXIM BANK ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate เหลือ 6.05% ต่อปี มีผลตั้งแต่ 9 มี.ค.

นายชลัช รัตนบุญนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ EXIM BANK ใช้สำหรับลูกค้าธนาคารซึ่งเป็นนิติบุคคลทั้งหมด รวมทั้ง SMEs เหลือ 6.05% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งบรรเทาผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
การปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate ครั้งนี้สอดรับกับมติของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และนโยบายของกระทรวงการคลังที่มุ่งสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แบ่งเบาภาระหนี้และลดต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก EXIM BANK ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก พร้อมเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว