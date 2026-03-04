"ทนายตั้ม-ภรรยา" ขึ้นศาลคดีฉ้อโกง "เจ๊อ้อย" ด้าน "อ.ปานเทพ" ยันผลคดีแพ่งไม่กระทบคดีอาญาแน่นอน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (4 มี.ค.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานโจทก์นัดเเรก คดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษเเละ น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย เศรษฐินีชาวไทย ร่วมกันเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม นางปทิตตา เบี้ยบังเกิด หรือเดือน ภรรยา และ น.ส.ปิณฑิรา การิวัลย์ หรือ ดาว พี่สาวภรรยาทนายตั้ม กับพวก รวม 7 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานฉ้อโกง ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ ฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน กรณีพวกจำเลยร่วมกันฉ้อโกงเงิน น.ส.จตุพร ในการลงทุนจำหน่ายลอตเตอรี
โดยเช้าวันนี้ น.ส.จตุพร เดินทางมาถึงศาลในเวลาประมาณ 08.40 น. ด้วยท่าทีมั่นใจ แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ รวมทั้งนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เดินทางมาศาลเพื่อสังเกตการณ์และให้กำลังใจ น.ส.จตุพร
นายปานเทพ กล่าวว่า คดีนี้แบ่งออกเป็น 2 ศาล ศาลแพ่ง และศาลอาญา ซึ่งศาลแพ่งได้มีคำสั่งยกคำร้อง ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 71 ล้านบาทเศษ ที่ถูก ปปง.อายัดให้คืนทนายตั้ม เนื่องจากเห็นว่าเหตุผลและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ทนายตั้มมีพฤติการณ์ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน
โดยคดีแพ่งอัยการสืบพยานเพียงปากเดียวเป็นพนักงานเอกสารของ ปปง.เท่านั้น ไม่ใช่ฝ่ายสืบสวน ตนมองว่าเป็นข้อที่ทำให้คดีอ่อน และไม่ปรากฏว่าอัยการไม่ได้ซักค้านทนายตั้ม และภรรยา แต่ผลการตัดสินของแพ่งไม่ได้ส่งผลทางคดีของอาญา ซึ่งผลของอาญาจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลของแพ่งได้
สำหรับการเบิกความในวันนี้ เจ๊อ้อย จะเป็นพยานปากแรก
โดยคดีอาญาที่โจทก์ยื่นฟ้องนั้นมีจำเลย 7 คน ประกอบด้วยทนายตั้ม ภรรยา พี่สาวภรรยา นายนุ น.ส.สา ภรรยานายนุ และพนักงานโชว์รูมรถยนต์อีก 2 ราย คดีอาญามีการแบ่งฟ้องไปทั้งหมด 3 ส่วน คือ กลุ่มทนายตั้ม ภรรยาและพี่สาวภรรยา กลุ่ม นุ เเละสา และกลุ่มพนักงาน โชว์รูม ซึ่งทั้ง 4 คน ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน 39 ล้านบาท ได้มารับสารภาพ 2 ปาก และมีการชดใช้เงินจำนวน 19 ล้านบาท และอีก 2 ปาก ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถและออกใบเกินราคา ก็มารับสารภาพแล้ว ฉะนั้น 4 ปาก ได้สารภาพและศาล ได้ตัดสินแล้วอยู่ระหว่างที่พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์
ส่วนกลุ่มทนายตั้ม ภรรยา และพี่สาวภรรยา ต้องพิสูจน์ ในเรื่องของการหลอกลงทุนหวยออนไลน์ ส่วนนี้ยังไม่มีการสารภาพ และต้องนำสืบกันอีก การนัดสืบพยานโจทก์ ศาลนัด 3 วันติด คือวันที่ 4-6 มีนาคม
จากการโทรสอบถามนายพินิจ ลักษณะวิศิษฏ์ ทนายความของทนายตั้ม ระบุว่าวันนี้ศาลต้องเบิกตัวทนายตั้มมาจากเรือนจำ และทนายตั้มจะเป็นคนถามซักค้านฝ่ายโจทก์ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถทำได้เนื่องจากจำเลยมีความรู้ด้านกฎหมาย และทนายตั้ม สามารถซักค้านโจทก์ด้วยชุดนักโทษเรือนจำ และคาดว่าจะใช้เวลาทั้งวันในการสืบพยานโจทก์