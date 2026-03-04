นายกฯ เรียก "เอกนิติ-วุฒิไกร" หารือสถานการณ์พลังงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานบอร์ด ปตท. เข้ามารายงานเรื่องสถานการณ์พลังงาน ภายหลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงมาตรการราคาสินค้าที่อาจจะขยับขึ้นในช่วงที่ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น
โดยในเวลา 16.30 น. นายอนุทิน ได้มอบหมายให้นายเอกนิติ เป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ครั้งที่ 2/2569 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล