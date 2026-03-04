ตลท.สั่งหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนปิดตลาดภาคเช้า หลังหุ้นไทยร่วง 117 จุด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราววันนี้ (4 มี.ค.) ตั้งแต่เวลา 12.18-12.30 น. สาเหตุดัชนีราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 117.52 จุด คิดเป็น 8.01% จากดัชนีราคาปิดทำการก่อนหน้า (Circuit Breaker Level 1) เวลาเปิดซื้อขายหลังจากหยุดทำการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดทำการซื้อขายอีกครั้งในภาคบ่ายตามเวลาซื้อขายปกติ
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ทั้งหลักทรัพย์: MAI, SET ครอบคลุม สินค้าอื่นที่มีสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ใช่หุ้นสามัญใน SET ยังคงมีการซื้อขายตามปกติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้สมาชิกระงับการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Program trading) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่หลังเปิดการซื้อขาย (Resume trading) จนตลาดปิดการซื้อขาย ของวันที่ 4 มี.ค.2569
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้หยุดตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหยุดทำการซื้อขาย Index Futures, Index Options และ Single Stock Futures เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 04 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.18 น. เป็นต้นไป หลังได้หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เนื่องจากดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET Index ปรับตัวลดลง 117.52 จุด คิดเป็น 8.01% จากดัชนีราคาปิดวันทำการก่อนหน้า (Circuit Breaker)