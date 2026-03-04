เอาจริง! “เต้” ตั้งพรรคก้าวล้ำ รวมเจน “Z-Y-Baby boomer” สานต่อนโยบายอวกาศ เปลี่ยนกรุงเทพฯ บินได้จริง

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตเลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ เดินทางมาขอจดแจ้งจองชื่อ พรรคก้าวล้ำ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายหลังยื่นลาออกจากพรรคทางเลือกใหม่ นายมงคลกิตติ์ ระบุว่า ขณะนี้รวบรวมรายชื่อได้ทั้งหมด 15 รายชื่อ ซึ่งมีพี่น้องทหารผ่านศึกที่ลาออกจากพรรคทางเลือกใหม่มาร่วมด้วย พรรคก้าวล้ำ รวมทุกเจเนอเรชัน ตั้งแต่ Gen Z Gen Y Gen X และ Baby boomer โดยยืนยันว่าพรรคก้าวล้ำจะมีนโยบายเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอวกาศเหมือนเดิมทุกอย่าง เราจะสำรวจดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวเรนัส และดาวเนปจูน ตั้งเป้าว่าหากตนเองอายุ 55 ปี เราจะทะลุไประบบสุริยะจักรวาล นอกจากนี้ยังจะพัฒนากองทัพอวกาศ สร้างสถานีอวกาศ สร้างชุมชนในดวงจันทร์และดาวอังคาร รวมถึงสะสมยุทโธปกรณ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา
ขณะที่เงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาท เป็นสิ่งที่พรรคก้าวล้ำจะผลักดัน รัฐบาลจะต้องดำเนินต่อไป หากไม่ทำตนเองจะด่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เช้ากลางวันเย็น และผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ด้วย
นายมงคลกิตติ์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่าขณะนี้ได้รองผู้ว่าฯ มาหลายคนแล้ว อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเอาตัวแทนผู้ว่าฯ ที่อายุ 30 40 หรือ 50 ปี จึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่คิดนอกกรอบมาร่วมสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. เราไม่ต้องการนักการเมืองจ๋า เข้ามาเอาผลประโยชน์ เราต้องการเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้บินได้จริง
สำหรับผลกระทบจากเหตุตะวันออกกลาง ปัญหาตอนนี้สหรัฐอเมริกาและอิหร่านรบกันอยู่ ช่องแคบฮอร์มุซ 20 % ของน้ำมันทั้งโลกผ่านช่องแคบนี้ ซึ่งประเทศไทยสั่งน้ำมันจากช่องแคบนี้กว่า 50 % หากสงครามเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ไทยจะมีวิกฤตเรื่องน้ำมัน เพราะมีน้ำมันสำรองแค่ 60 วัน โดยเสนอให้รัฐบาลขุดเจาะน้ำมันจากอ่าวไทย จะใช้ได้ 4 ปี โดยไม่ต้องนำเข้า