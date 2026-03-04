xs
ธพ.ขอความร่วมมือประชาชนงดกักตุนน้ำมัน ยืนยันมีเพียงพอ

2026-03-04


นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ว่า ขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกและงดการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากการกักตุนในปริมาณมากอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย และเสี่ยงเกิดอันตรายจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธี

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แนะนำว่า ควรเติมน้ำมันลงในยานพาหนะเท่านั้น ไม่ควรนำภาชนะบรรจุไปเติมน้ำมันในสถานีบริการเพื่อความปลอดภัย และไม่ต้องการให้เกิดการกักตุน

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีเกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นที่มีความจำเป็นต้องนำภาชนะบรรจุไปเติมเพื่อการประกอบอาชีพ สามารถดำเนินการได้ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ค้าน้ำมัน (สถานีบริการ) อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเร่งจัดหาและกระจายน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่าปริมาณสำรองน้ำมันภายในประเทศยังคงเพียงพอ

นายสราวุธ ย้ำว่า ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และร่วมมือกันใช้น้ำมันอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น งดการกักตุน ซึ่งจะช่วยลดภาระการนำเข้าและรักษาเสถียรภาพต้นทุนราคาพลังงานในภาพรวมด้วย