นายกฯ เตือนกักตุนน้ำมันที่บ้านเป็นอันตราย ขอ ปชช.ไม่ตระหนก ใช้ชีวิตปกติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีได้รับรายงานความกังวลของประชาชนจากสงครามตะวันออกกลาง และมีการกักตุนน้ำมัน ว่า กระทรวงพลังงานและตนได้ให้คำยืนยันแล้วว่า เรื่องราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ เราจะตรึงราคาไว้อย่างน้อย 15 วัน จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปกักตุน ส่วนราคาน้ำมันและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้ การกักตุนน้ำมันเป็นอันตราย หากเอาไปเก็บไว้ที่บ้าน อาจจะเป็นเชื้อเพลิงหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวง พร้อมย้ำว่า วันนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะไปทำเช่นนั้น
ส่วนกรณีที่มีบางปั๊มน้ำมันชิงปรับขึ้นราคา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลบอกแล้วว่า เราได้รับคำยืนยันจาก ปตท. ว่าจะไม่ปรับขึ้นราคา จึงเป็นสิทธิ์ของประชาชน ใครจะชิงขึ้นไป เราก็ดูว่าใครปรับราคาขึ้นไป ถ้าผิดกฎหมายก็ไปดำเนินการ แต่วันนี้เรามีข้อเปรียบเทียบแล้ว หากปั๊มไหนขึ้นราคา แต่ ปตท.ไม่ปรับขึ้น ก็มาเติมน้ำมัน ปตท.
เมื่อถามถึงกรณีที่ปั๊มเชลล์ปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้น 4 บาท นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ลงมาแล้วไม่ใช่หรือ ทำไมชอบเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกลับมาถาม ทำไมไม่บอกว่า เขาลดราคาลงมาแล้วเมื่อเช้า
เมื่อถามว่า มีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนวิตกกังวลน้อยลง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้ทำทุกอย่าง เมื่อวานมีความกังวลเรื่องราคาสินค้า ก็ได้มีการออกมาตรการทั้งหลาย ซึ่งราคาน้ำมันก็เป็นมาตรการ เป็นนโยบายที่กระทรวงพลังงานออกมาตรการให้ตรึงราคาน้ำมัน ไม่เกิดความเดือดร้อน การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีปัญหาอยู่ รัฐบาลก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงได้ เพราะเราก็มีพี่น้องประชาชน ถือว่าเป็นญาติเรา เวลาเกิดความเดือดร้อน เราก็เป็นห่วงเขาได้ แต่ต้องไม่ตระหนก เรื่องความวิตกกังวล หรือเรื่องอะไรต่างๆ ขอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลดำเนินการดำเนินการ ขอให้ใช้ชีวิตกันตามปกติ
เมื่อถามว่า วันนี้มีการประชุมเรื่องพลังงานอีกหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประชุมไปแล้ว ส่วนที่บอกให้ประชุมเพิ่มจะเป็นการประชุมอาจจะเป็นการประชุมของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือ ทางกระทรวงพลังงาน ตนได้มอบข้อสั่งการและนโยบายไปหมดแล้ว ว่า ต้องทำอย่างไรเพื่อให้ลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด