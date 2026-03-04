กกต.รับรองผลเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ ครบ 100 คน รับรอง สส.เขต เพิ่ม 3 คน

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในช่วงเช้าที่ผ่านมา มีมติรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ ครบ 100 คน หลังสำนักงานเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา หลังมีการลงคะแนนและนับคะแนนใหม่ในบางเขตที่ผ่านมา โดยใน 100 คนจะเป็น สส.ของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเศรษฐกิจ พรรคกล้าธรรม พรรคเพื่อชาติไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติ นอกจากนั้นอีก 13 พรรค เป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก มี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคละ 1 คน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณารับรอง สส.เขต เพิ่มอีก 3 เขต คือ พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอัครา พรหมเผ่า พรรคกล้าธรรม จันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 พล.ต.ท.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ พรรคภูมิใจไทย และเขตเลือกตั้งที่ 2 นายคัมภีร์ ชื่นบาน พรรคภูมิใจไทย ส่วน จ.สุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย กกต. ยังไม่ประกาศรับรอง
ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ โดย ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในช่วงเวลา 16.00 น.
ก่อนหน้านี้ นางมนพร เจริญศรี สส.นครนครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย เดินทางมารับหนังสือรับรองที่ กกต. พร้อมขอบคุณประชาชนชาว จ.นครพนม ที่ได้เลือกเข้ามาเป็นตัวแทนอีกสมัย เผยในพรรคเพื่อไทย ยังไม่มีการพูดคุยถึงการแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรี ยอมรับว่าตกใจกระแสข่าวนั่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพราะยังอยู่ในขั้นตอนรายงานตัว พรรคยังไม่มีการพูดคุยตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะฝ่ายนิติบัญญัติหรือตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ในฐานะที่เป็น สส. และอดีตรัฐมนตรี ทุกตำแหน่งที่พรรคมอบหมายจะทำให้ดีที่สุด