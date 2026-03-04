ผบช.ภ.4 เปิดตัวแอปฯ Udon Shield หวังลดเหตุอาชญากรรม เข้าระงับเหตุได้ทัน

พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 (ผบช.ภ.4) เป็นประธานในการประชุม มาตรการป้องกันปราบปราม การประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการน้ำมัน เปิดตัวแอปพลิเคชัน อุดรชิลด์ (Udon Shield) โดยมี พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผบก.ภ.จ.อุดรธานี พ.อ.สุดเขต พลยะเรศ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.อุดรธานี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยะกุล รอง ผวจ.อุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำผู้ประกอบการร้านทองในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 95 ร้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมลิงค์ อุดรชิลด์ เชื่อมระบบการแจ้งเหตุกระทุษร้ายต่อทรัพย์ จากผู้ประกอบการมายังโรงพัก และตำรวจทุกนาย ให้เข้าระงับเหตุได้ทันท่วงที พร้อมกับซ้อมแผน เพื่อเป็นการป้องกันเหตุและสกัดจับคนร้าย
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ผบช.ภ.4 กำหนดประชุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการน้ำมัน โดยจัดให้มีการสาธิตแผนเผชิญเหตุประทุษร้านต่อทรัพย์และการสกัดจับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาชญากร จะก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและร่างกาย ยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในชุมชน และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามและป้องกันอย่างมีทิศทางเดียวกัน
