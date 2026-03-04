xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่ายวันนี้ ร่วง 117.52 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 95,399.69 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 มี.ค.) ดัชนี set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,348.99 จุด ลดลง 117.52 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 8.01 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 95,399.69 ล้านบาท