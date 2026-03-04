ปณท จับมือการเคหะฯ ตกลงพัฒนาระบบสื่อสารฯ ผ่านตู้ไปรษณีย์ดิจิทัล

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารดิจิทัลเชื่อมต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้อยู่อาศัยผ่าน ตู้ไปรษณีย์ดิจิทัล (Digital Postbox) ภายใต้แพลตฟอร์ม Prompt Post โดยได้นำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารของประเทศ ผสานกับศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบโลจิสติกส์ มาพัฒนาและสนับสนุนระบบ Digital Postbox อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างระบบ การกำหนดมาตรฐานการรับ–ส่งข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน ตลอดจนการทดสอบเสถียรภาพ ความปลอดภัย และความพร้อมใช้งานของระบบ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณเอกสารและผู้ใช้งานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ