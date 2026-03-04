ปั๊มน้ำมันกระบี่คึกคัก! ปชช.ยังนำรถมาต่อคิวรอเติมน้ำมันต่อเนื่อง หวั่นน้ำมันไม่พอ

บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันต่าง ๆ ในตัวเมืองกระบี่ วันนี้ (4 มี.ค.) ยังมีประชาชนนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อคิวยาวล้นออกมาจากปั๊ม เพื่อเติมน้ำมันกันตั้งช่วงเช้ามืด บางคนนำถังมาสำรองน้ำมันกักตุนไว้ หลังกระแสข่าวการสำรองน้ำมันของประเทศเหลือไม่ถึง 60 วัน ทำให้กังวลว่าน้ำมันจะไม่เพียงพอ
ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เปิดเผยว่า ไม่รู้สึกตื่นตระหนกแต่อย่างใด นำรถยนต์มาเติมน้ำมันตามปกติ เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ปิดเทอม แต่ไม่ประมาทเติมน้ำมันไว้สำรองก่อน เชื่อว่าหากสถานการณ์สงครามยืดเยื้อ น้ำมันขาดแคลนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่เฉพาะประเทศไทย
ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เปิดเผยว่า ไม่รู้สึกตื่นตระหนกแต่อย่างใด นำรถยนต์มาเติมน้ำมันตามปกติ เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ปิดเทอม แต่ไม่ประมาทเติมน้ำมันไว้สำรองก่อน เชื่อว่าหากสถานการณ์สงครามยืดเยื้อ น้ำมันขาดแคลนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่เฉพาะประเทศไทย