ราคาทองครั้งที่ 18 ลงอีก 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 78,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 04 มีนาคม 2569 เวลา 12.46 น. (ครั้งที่ 18) ลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 77,200.00 บาท ขายออก 77,400.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 75,663.56 บาท ขายออก 78,200.00 บาท