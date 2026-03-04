"นันทนา" แถลงจี้ รบ.เร่งรับมือผลกระทบจากเหตุสู้รบตะวันออกกลาง ชี้พลังงานวิกฤตแล้ว

น.ส.นันทนา นันทวรโรภาส สมาชิกวุฒิสภา แถลงเรียกร้องไปยังรัฐบาล เรื่องบริหารจัดการสถานการณ์จากเหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ว่า สหรัฐอเมริกาเปิดฉากสงครามกับอิหร่านมาแล้ว 5 วัน ปฏิบัติการนี้ สั่นสะเทือนประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลังงาน น้ำมัน และแก๊สที่มีจำกัด ราคาแพง และอาจขาดแคลนในที่สุด นี่คือวิกฤตที่เริ่มจากพลังงาน และจะลุกลามไปเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในไม่ช้า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านพลังงานนี้มากที่สุดในอาเซียน เพราะประเทศไทยนำเข้าพลังงานที่คิดเป็น 4.7 เปอร์เซ็นต์ ของ GDP ขณะที่คนไทยกำลังตื่นตระหนกกับสถานการณ์นี้อย่างหนัก มีการเข้าคิวเติมน้ำมันกันแน่นทุกปั๊ม แต่รัฐบาลรักษาการยังไม่ขยับอะไร
ทั้งนี้ คนไทยทั้งประเทศยังไม่ทราบว่า ปริมาณน้ำมันสำรองในไทยเหลืออยู่กี่วันแน่ เพราะบางคนบอก 60 วัน บางคนบอกมากกว่านั้น ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกัน เรียกว่าอึมครึมแบบพลัส ๆ ท่ามกลางวิกฤตพลังงาน แต่รัฐบาลกลับยืนยันส่งน้ำมันไปยังต่างชาติ รัฐบาลจะหาน้ำมันจากแหล่งใดมาทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางที่จะต้องเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ มาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลเป็นอย่างไร จะเริ่มมาตรการเวิร์คฟอร์มโฮมเมื่อไหร่ ให้ทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานเมื่อไหร่ ปัญหาสินค้าราคาสูงขึ้น และขาดแคลนจะมีมาตรการอย่างไร และในระยะยาวการจัดการเรื่องการชะงักงันทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นภาวะที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ ข้าวของราคาแพง และคนไม่มีเงินซื้อ รัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนอย่างไร และช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไร
