กทม.เตือนภัยดัชนีความร้อน งดกิจกรรมกลางแจ้ง 11.00-15.00 น.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรุงเทพมหานคร ประกาศเตือนว่า วันนี้ (4 มี.ค.) ค่าดัชนีความร้อนในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับเตือนภัย เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งควรลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลา 11.00 น. - 15.00 น.