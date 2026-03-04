นายกฯ ประชุมทางวิชาการสมาคมสันนิบาตฯ หนุนความเข้มแข็ง อปท.

วันนี้ (4 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
นายอนุทิน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอันมากที่มาพบผู้นำท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ถือเป็นเวทีสำคัญสะท้อนถึงพลังของการบริหารประเทศจากฐานรากอย่างแท้จริง ในช่วงเวลาที่โลกของเรากำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพภูมิอากาศแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ความสำคัญของการพัฒนาประเทศไม่ได้อยู่ที่การวางยุทธศาสตร์ที่ถูกทางเท่านั้น แต่อยู่ที่ยุทธศาสตร์นั้น จะแปรเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติได้ครบถ้วนจนเกิดประโยชน์กับประชาชนได้จริงหรือไม่ และคำตอบของคำถามนั้น อยู่ที่พวกเราทุกคนในที่นี้ที่ดูแลหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด นั่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ อย่าง เทศบาล อบต. และผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลจึงไม่ใช่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่คือกลไกที่ทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้จริง จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงาน หรืองบประมาณ เพื่อให้เทศบาลตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาด้วยตัวเอง และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพราะเราทราบดีว่า หากเทศบาลมีความคล่องตัวในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากก็เดินหน้าอย่างมีพลัง
