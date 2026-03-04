xs
ราคาทองครั้งที่ 14 ลงอีก 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 78,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 04 มีนาคม 2569 เวลา 11:16 (ครั้งที่ 14) ลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 77,300.00 บาท ขายออก 77,500.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 75,754.52 บาท ขายออก 78,300.00 บาท