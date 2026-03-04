มธ.รังสิต ปรับการเรียนเป็นออนไลน์ 3-6 มี.ค.นี้ หลังโรคอีสุกอีใสระบาดในกลุ่ม นศ.

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวันนี้ (1 มี.ค.) โดยระบุว่า ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สืบเนื่องจากได้เกิดการระบาดของโรคอีสุกอีใสในหมู่นักศึกษาของคณะบางส่วน ที่ศูนย์รังสิต เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสวัสดิภาพของนักศึกษาทุกท่านตลอดจนบุคลากร ทางคณะจึงปรับการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีทุกวิชาที่ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2569 เป็นรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน MS Teams หรือ Zoom) ทางคณะจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป และพร้อมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเมื่อมีความจำเป็น