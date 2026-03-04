ผู้นำสหรัฐฯ สั่งตัดขาดการค้ากับสเปน หลังไม่ให้ใช้ฐานทัพอากาศโจมตีอิหร่าน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ กล่าวถึงการที่สเปนไม่อนุญาตให้สหรัฐฯ ใช้ฐานทัพอากาศโรตา และฐานทัพอากาศโมรอน เพื่อเป็นฐานให้กับปฏิบัติการทางทหารของอเมริกา ในการโจมตีอิหร่าน ว่า สเปนทำตัวแย่มาก และสั่งให้นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ ระงับการติดต่อและตัดขาดความร่วมมือทางการค้าทั้งหมดกับสเปนแล้ว
ขณะเดียวกัน นายทรัมป์ ยังตำหนินายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ผู้นำสเปน ที่ไม่ยอมเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศให้มีสัดส่วนเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
ขณะเดียวกัน นายทรัมป์ ยังตำหนินายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ผู้นำสเปน ที่ไม่ยอมเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศให้มีสัดส่วนเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ