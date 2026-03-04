ค่าเงินบาทวันนี้ เปิดตลาดอ่อนค่าลง อยู่ที่ 31.73-31.75 บ./ดอลลาร์

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ (4 มี.ค.) เงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 31.73-31.75 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าหนักเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชียอ่อนค่าลง สอดคล้องกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในฝั่งเอเชีย สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ปรับตัวขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งลดโอกาสความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในปีนี้
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.55-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ข้อมูล PMI ภาคบริการเดือนกุมภาพันธ์ ของจีน ยูโรโซน และสหรัฐฯ
