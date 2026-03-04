xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้านี้ ร่วงหนัก 90.92 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 21,565.52 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 มี.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,375.59 จุด ลดลง 90.92 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6.20 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 21,565.52 ล้านบาท