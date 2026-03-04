การ์ทเนอร์ อิงก์ คาดยอดใช้จ่ายไอทีทั่วโลกปี 69 จะพุ่งแตะ 6.15 ล้านล้านดอลลาร์ โต 10.8%

นาย จอห์น-เดวิด เลิฟล็อค รองประธานฝ่ายวิเคราะห์ การ์ทเนอร์ อิงก์ บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยีชั้นนำ เปิดเผยว่า บริษัทคาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกในปี 2569 จะสูงถึง 6.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.8 เปอร์เซ็นต์จากปี 2568
ขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายไอทีของประเทศไทยในปี 2569 นั้น การ์ทเนอร์ คาดการณ์ว่า จะมียอดสูงเกือบ 1.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.36 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2568
สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI ในปี 2569 จะยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การ์ทเนอร์คาดว่า ยอดการใช้จ่ายในกลุ่มระบบดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย จากทั้งฝั่งองค์กรและผู้ให้บริการ จะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด เพิ่มขึ้น 27.9 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นมูลค่า 70.6 พันล้านบาท ซึ่งภายในหมวดนี้ ยอดใช้จ่ายเซิร์ฟเวอร์ จะเพิ่มขึ้นเกือบ 38 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าแตะ 51.1 พันล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการลงทุนในเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่งมาเพื่อรองรับ AI หรือ AI-optimized servers สำหรับรองรับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพิ่มขึ้น
