ฝุ่น PM2.5 ใน กทม.เช้านี้ พบเกินค่ามาตรฐานกระทบสุขภาพ 28 พื้นที่ "หนองจอก" สูงสุด

ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่น PM2.5 ตรวจวัดได้ 28.2 - 51.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 28 พื้นที่ โดย 10 อันดับเขตที่สูงสุด ดังนี้
1.เขตหนองจอก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 51.2 มคก./ลบ.ม.
2.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 47.2 มคก./ลบ.ม.
3.เขตมีนบุรี สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี : มีค่าเท่ากับ 47.0 มคก./ลบ.ม.
4.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 44.5 มคก./ลบ.ม.
5.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 44.4 มคก./ลบ.ม.
6.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ : มีค่าเท่ากับ 43.9 มคก./ลบ.ม.
7.สวนหนองจอก เขตหนองจอก : มีค่าเท่ากับ 43.4 มคก./ลบ.ม.
8.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 43.0 มคก./ลบ.ม.
9.เขตบางขุนเทียน ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน : มีค่าเท่ากับ 42.8 มคก./ลบ.ม.
10.เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน บางจาก ซ.ลาดพร้าว 95 : มีค่าเท่ากับ 41.8 มคก./ลบ.ม.
