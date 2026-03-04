ราคาน้ำมันยังขึ้นต่อเนื่อง หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ หวั่นความขัดแย้งลากยาว

สถานการณ์ราคาน้ำมันยังขึ้นต่อเนื่องวันนี้ (4 มี.ค.) หลังอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางการสู้ระหว่างเตหะรานกับอิสราเอลและสหรัฐฯ ความกังวลว่าความขัดแย้งอาจลากยาวกว่าที่คาด
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 3.33 ดอลลาร์ ปิดที่ 74.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 3.66 ดอลลาร์ ปิดที่ 81.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
