ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ซ.รามอินทรา 2 ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (3 มี.ค.) เวลา 20.09 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยรามอินทรา 2 ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ